Home depot : Jefferies confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Home Depot avec un objectif de cours inchangé de 420$.



Le bureau d'analyses salue des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu ainsi que le relèvement de la guidance annuelle. 'Nous sommes surpris de voir l'ampleur de la surperformance au 1er trimestre malgré une météo inhabituelle en avril', note Jefferies.



'La direction a fait référence à un ' démarrage lent du printemps ', bien que la tendance au premier trimestre nous porte à croire qu'il est peu probable que les tendances du mois de mai soient aussi mauvaises qu'on le craignait', souligne l'analyste.



