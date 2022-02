Home depot : Hausse de 27,7% du bénéfice net en 2021

(CercleFinance.com) - The Home Depot publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 35,7 Mds$ au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal 2021 (soit la période de trois mois s'étant achevée le 30 janvier 2022), un chiffre qui témoigne d'une hausse de l'activité de 10,7% par rapport au 4e trimestre 2020.



L'EBIT ressort en hausse de 18,2%, à 4,8 Mds$, pour un bénéfice net de 3,3 Mds$, en hausse de 17,3%, faisant ressortir un BPA de 3,23 dollars.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 151,1 Mds$, en hausse de 14,1% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'EBIT 2021 ressort à 23 Mds$, en progression de 26,1%, laissant apparaître un bénéfice net de 16,4 Mds$ en nette progression (+27,7%), avec un BPA de 15,59$.



Le p.d.-g. de The Home Depot s'est félicité de cette 'année record', avec un CA de 150 Mds$ qui témoigne, selon lui, 'des investissements que nous avons réalisés dans l'entreprise, de notre agilité et de l'attention de tous les instants que nous portons à nos associés et aux clients'.



Dans ce contexte, la Société fait savoir que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 15 % de son dividende trimestriel à 1,90 $ par action.



Pour 2022, la société table sur une croissance des ventes 'légèrement positive' et une marge opérationnelle 'quasiment stable' par rapport à 2021. Par ailleurs, la croissance du BPA devrait s'établir sous les 10%, anticipe la firme.





