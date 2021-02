Home depot : Hausse de 16% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Home Depot publie un BPA en hausse de 16,2% à 2,65 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, un niveau un peu au-dessus des attentes, pour des revenus accrus de 25,1% à 32,3 milliards de dollars (+25% en données comparables sur les seuls Etats-Unis).



La chaine de distribution en rénovation résidentielle basée à Atlanta ajoute que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 10% son dividende trimestriel, à 1,65 dollar par action, son premier versement étant prévu au mois de mars.



Etant donnée l'incertitude liée à la durée de la pandémie de Covid-19 et à son influence sur les ménages, Home Depot s'estime limité dans sa capacité à prévoir la demande pour 2021 et se refuse donc à fournir des objectifs pour cet exercice.



