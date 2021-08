Home depot : Développe son activité dans le Maryland

(CercleFinance.com) - The Home Depot annonce avoir ouvert trois nouveaux centres de distribution à Sparrows Point (Maryland), ce qui devrait générer quelque 500 nouveaux emplois à Baltimore.



'Nous nous concentrons sur la création d'une expérience d'achat plus facile et plus pratique', détaille Stephanie Smith, vice-présidente principale chez The Home Depot.



' En investissant dans notre chaîne logistique, nous continuerons à répondre aux attentes changeantes de nos clients professionnels et bricoleurs, ce qui nous rapproche de notre objectif d'offrir la livraison le jour même ou le lendemain à 90 % de la population américaine', ajoute-t-elle.



Désormais, The Home Depot exploite cinq centres de distribution dans l'État du Maryland, desservant 42 magasins.



