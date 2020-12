Home depot : Acquisition de HD Supply finalisée

(CercleFinance.com) - Home Depot annonce avoir finalisé son rachat pour huit milliards de dollars de HD Supply, distributeur de produits d'entretien et de rénovation d'habitats collectifs et d'hôtels, l'ensemble des conditions à cette transaction étant satisfaites.



L'offre sur l'ensemble des actions HD Supply, annoncée initialement en novembre, s'est traduite par l'apport valide de plus de 127,9 millions de titres, représentant environ 82,9% du capital de la société cible.



Home Depot estime que cette acquisition devrait le positionner comme fournisseur de premier ordre sur le marché hautement fragmenté de la maintenance, de la réparation et de la révision, marché qu'il estime aux alentours de 55 milliards de dollars.



