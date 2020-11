Home depot : Accord pour l'acquisition de HD Supply

(CercleFinance.com) - Home Depot annonce un accord définitif pour acquérir HD Supply Holdings, distributeur de produits d'entretien et de rénovation d'habitats collectifs et d'hôtels, opération qui doit permettre au groupe de devenir un fournisseur de premier ordre sur ce marché.



Selon les termes de l'accord, une filiale de Home Depot lancera une offre publique d'achat sur les actions HD Supply en circulation, à un prix de 56 dollars par action, soit une valeur d'entreprise totale (trésorerie nette comprise) d'environ huit milliards de dollars.



Soumise aux conditions usuelles, dont les approbations réglementaires et l'apport d'une majorité de titres à l'OPA, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice de Home Depot, fin janvier 2021. Il en attend un effet positif sur le BPA en 2021.



