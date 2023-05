Home depot : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Home Depot déclare s'attendre désormais à une baisse de son BPA entre 7 et 13%, un taux de marge opérationnelle entre 14 et 14,3%, ainsi qu'un recul de ses ventes de 2 à 5% pour l'ensemble de l'exercice 2023.



La chaine de rénovation résidentielle justifie cet abaissement par rapport à ses prévisions antérieures, notamment par un ralentissement de la demande par rapport à ses attentes et l'incertitude persistante concernant la demande des consommateurs.



Sur son premier trimestre, Home Depot a vu son BPA reculer de 6,6% à 3,82 dollars pour des ventes en baisse de 4,2% à 37,3 milliards, ventes inférieures à ses attentes en raison surtout de la déflation du bois d'oeuvre et de conditions météorologiques défavorables.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel