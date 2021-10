Hoffmann green cement : Le spécialiste français du ciment bas carbone à la conquête des magasins de bricolage

(BFM Bourse) - La société vendéenne à l'origine d'un procédé de fabrication du ciment à froid vient d'annoncer coup sur coup deux contrats de distribution, le premier avec le groupe Ravate (la Réunion, Mayotte et île Maurice) la semaine dernière puis un second avec le belge Ecobati pour la région Benelux.

Ménagé depuis son introduction en Bourse d'octobre 2019 -l'action n'avait d'ailleurs subi qu'un recul de 15% lors du krach de mars 2020 par rapport à son prix d'introduction de 18 euros- Hoffmann Green Cement est de nouveau recherché ce lundi matin après la signature d'un deuxième contrat de distribution (en une semaine) pour son ciment H-IONA.

Hoffmann, qui jusqu'à présent vendait son ciment en direct à ses clients, avait déjà annoncé lundi dernier la signature d’un contrat de distribution d’une durée de trois ans avec le groupe Ravate, enseigne historique de magasins de bricolage et de décoration de La Réunion et de l’Océan indien, pour son ciment. Ce dernier est issu d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Le clinker est un constituant du ciment qui résulte de la cuisson d'un mélange composé d'environ 80% de calcaire (qui apporte le calcium) et de 20% d'aluminosilicates (notamment des argiles qui apportent le silicium, l'aluminium et le fer) dont la cuisson ou "clinkérisation" se fait à 1.450 degrés Celsius, ce qui explique sa forte consommation énergétique.

Hoffmann enchaîne avec un deuxième contrat de distribution, cette fois pour la région Benelux avec les magasins de bricolage belges EcoBati, "disposant d'une expertise et d'une expérience de plus de 30 ans dans la vente et le conseil des matériaux de construction écologiques".

Premières livraisons d’ici fin 2021

Ce dernier achètera et distribuera au sein de ses points de vente, et via son site Internet des sacs de ciment H-IONA de 25 kg. "À travers ce partenariat, le ciment le plus décarboné du marché européen sera proposé pour la première fois à la vente en Europe" se félicite le groupe, qui précise que "ce nouveau contrat se traduit par des premières livraisons d’ici fin 2021 et vient faire grandir le solide carnet de commandes de la société". Dans le communiqué publié la semaine passée, Hoffmann précisait par ailleurs que la signature de son premier contrat de distribution intervenait une semaine tout juste après le lancement commercial de H-IONA.

"Signer un contrat de distribution avec un spécialiste international des matériaux écologiques prouve la compétitivité et la pertinence de notre ciment dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique" se réjouissent également les cofondateurs du groupe Julien Blanchard et David Hoffmann, cités dans le communiqué. "Nous prévoyons de multiplier ce type de partenariats à l’avenir afin de faire rayonner notre vision responsable du secteur de la construction, en faveur de la transition environnementale" ajoutent-ils, ambitieux.

Au premier semestre 2021, Hoffmann a enregistré une forte progression de ces volumes de ciments vendus, à 1.875 tonnes, un chiffre supérieur aux volumes vendus sur l'ensemble de l'exercice précédent. Son carnet de commandes a pour sa part bondi de 29% par rapport à la fin de l'exercice 2020, à plus de 200.000 tonnes de ciment. Hoffman a néanmoins indiqué dans ses résultats semestriels du 20 septembre dernier qu'il prévoyait de ne commercialiser que 10.000 tonnes de ciment cette année, correspondant aux engagements de ses partenaires, contre 20.000 tonnes telles que communiquées lors de la présentation des résultats semestriels 2020.

Construction de deux usines supplémentaires

La société a toutefois maintenu à cette occasion son objectif d’atteindre 3% de parts de marché pour ce qui concerne le marché du ciment en France, pour un chiffre d’affaires de 120 millions à horizon 2026 - contre 504.000 euros sur l'ensemble de l'exercice 2020. Pour ce faire, la société a également confirmé son plan industriel visant à construire deux usines (supplémentaires) d’une capacité de production unitaire de 250.000 tonnes chacune, la première en 2022 et la seconde en 2024 ou 2025. Ces unités, qui seront installées en Vendée sur la commune de Bournezeau pour la première, et en région parisienne pour la seconde, doivent permettre à Hoffmann d'atteindre à l’échéance du plan une capacité de production totale de 550.000 tonnes de ciments par an sur les trois sites de production du groupe.

En Bourse, l'annonce du jour est saluée par un gain de 2,5% à 28,4 euros vers 10h ce lundi, après un bond de plus de 5% dans les premiers échanges. Cette avance porte à 12,6% sa progression depuis le 1er janvier, et la valorisation du groupe à près de 400 millions d'euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse