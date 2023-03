High co : Marge en hausse sur l'exercice 2022

(CercleFinance.com) - HighCo, un spécialiste du marketing et de la communication, a annoncé mercredi avoir fait progresser sa marge en 2022 à la faveur de la bonne tenue de ses activités mobiles.



Le groupe, qui accompagne les marques et distributeurs dans l'accélération de leur transformation numérique, a dégagé l'an dernier un résultat des activités ordinaires (RAO) en hausse de 4% à 16,2 millions d'euros.



Sa marge opérationnelle s'est, elle, accrue à 21%, soit une progression de 70 points de base.



Dans son communiqué, HighCo explique prévoir un dividende de 0,40 euro par action, en hausse de 25%, tout en poursuivant son programme de rachat d'actions.



S'agissant de ses perspectives pour 2023, la société dit tabler sur une marge opérationnelle de l'ordre de 21% tout en prévoyant une poursuite des investissements dans les projets lancés par son start-up studio HighCo Venturi.



Suite à cette publication, l'action HighCo avançait de 0,8% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris.



