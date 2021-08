High co : La prévision de marge revue à la hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HighCo, un spécialiste du marketing promotionnel et du traitement des données, a annoncé hier soir avoir renoué avec la croissance au premier semestre et relevé dans la foulée sa prévision de marge pour 2021.



Le groupe fait état d'une marge brute de 37,8 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, en hausse de 5,1% à données publiées comme à périmètre comparable et à taux de change constants.



Sa marge opérationnelle ajustée ressort, elle, à 25,1%, soit une progression marquée de 380 points de base.



Fort de ces performances, le spécialiste de la digitalisation de la promotion dit tabler sur une légère croissance organique de sa marge brute au second semestre.



Le groupe de communication indique avoir également revu à la hausse sa prévision de marge opérationnelle ajustée, qui passe de plus de 17% à au moins 19% cette année, contre 16,4% en 2020.



Coté à la Bourse de Paris, le titre était stable jeudi matin suite à toutes ces annonces.



