Hexaom : Résultat net multiplié par trois au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Hexaom publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 499,6 ME au titre du 1er semestre, soit une hausse de 25,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel est passé de 6,1 à 16,2 ME, soit une hausse de 165,6%.



Hexaom enregistre finalement un résultat net de 11,6 ME, contre 3,9 ME un an plus tôt (+197,4%).



Porté par ces résultats, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros pour 2021 et une progression de sa rentabilité.



