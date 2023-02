Hexaom : Hausse de 6,9% du chiffre d'affaires en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 1065,3 ME au titre de l'année 2022, en hausse de 6,9% par rapport à 2021 qui constituait déjà un plus haut historique.



Au titre du quatrième trimestre, le Groupe Hexaom enregistre un chiffre d'affaires de 299,7ME, en progression de 3,5% et montre ainsi sa résistance dans un environnement perturbé (allongement des délais de construction, forte augmentation des coûts de construction, incertitudes conjoncturelles liées à une forte hausse de l'inflation).



Compte tenu de ces perspectives sur chaque secteur d'activité -et notamment des actions de redressement sur l'activité B2B- le Groupe demeure confiant quant à l'amélioration sensible de sa marge opérationnelle 2023.



Disposant d'une structure financière 'très saine', le Groupe assure qu'il 'continuera à l'avenir de gagner des parts de marché dans tous ses métiers et renforcera ainsi son positionnement de généraliste de l'habitat en France'.



