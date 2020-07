Herige : Vers un nouveau président du directoire

(CercleFinance.com) - Herige fait part de l'arrivée de Benoît Hennaut qui prendra dans les prochaines semaines, après une période de passation, la suite d'Alain Marion au poste de président du directoire du groupe spécialisé dans l'univers du bâtiment.



Il cumule de nombreuses expériences dans la construction et le bâtiment. Dernièrement, il a présidé l'ensemble des activités, y compris bâtiment, industrie et infrastructure du Groupe Nicoll en France, au Benelux, au Maroc et en Grèce.



Benoît Hennaut est également président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites depuis 2018, et membre du comité stratégique de l'AIMCC, une des grandes fédérations professionnelles de la construction.



