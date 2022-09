Herige : Une croissance forte et un chiffre d'affaire de 413M

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Herige publie ce jour ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2022. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 413,0 ME, en croissance de +10,2%.



La marge brute s'établit à 162,9 ME en progression de 16,9 ME par rapport au premier semestre 2021, représentant un taux de marge brute de 39,4% du chiffre d'affaires, en croissance de 0,5 point par rapport à 2021.



L'EBITDA du premier semestre 2022 progresse de 14,9% à 31,0 ME par rapport à la même période en 2021 et la marge d'EBIDTA s'inscrit à 7,5% (+0,3 point vs S1 2021).



La dynamique enregistrée associée au maintien de la vigilance sur les coûts, permet au Groupe de réaliser un résultat d'exploitation en amélioration (+15,9% vs S1 2021) à 22,5 ME, soit un taux de marge d'exploitation à 5,4% contre 5,2% un an auparavant.



Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2022 représente un bénéfice de 14,4 ME contre 12,4 ME au 30 juin 2021.



' La discipline du Groupe nous a permis de répercuter les hausses de coûts, protégeant ainsi nos marges, tout en restant très attentifs à l'inflation ', commente Benoît Hennaut, président du directoire du groupe Herige.



