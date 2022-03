Herige : Une acquisition en région PACA

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de développement, Hérige annonce la reprise des actifs de la société Activence et consolider ainsi les positions de son activité menuiserie Atlantem en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).



Spécialiste de la production de volets roulants et de volets battants, l'entreprise acquise dispose d'un site de production d'environ 3.500 m2, emploie 53 salariés qui seront conservés et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,4 millions d'euros.



Les synergies industrielles qui seront mises en place avec l'usine Atlantem basée à Marseille, permettront d'acquérir de nouvelles techniques de production, d'enrichir la gamme de produits avec notamment les volets battants et d'élargir le portefeuille clients.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel