Herige : Résultats mitigés au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Herige indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros, au titre du 2e trimestre, en progression de 4% (mais en recul de 5,1% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'année dernière.



Par activité, la menuiserie industrielle s'est accrue de 44,5% (+8,4% à périmètre comparable), tandis que l'industrie du béton a progressé de 9,1% (+3,6% à périmètre comparable) et que l'activité négoce de matériaux (la plus importante en volume d'activité) a reculé de 5,6% en données courantes et en comparable.



Sur l'ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 455 ME en hausse de 10,2% (+0,2% à périmètre comparable), et résiste donc tant bien que mal, malgré un environnement conjoncturel caractérisé par le repli marqué de la construction neuve.



' La priorité est de continuer à consolider le niveau de performance opérationnelle ', assure le groupe qui compte s'appuyer sur ' la pertinence de son positionnement stratégique ' mais aussi ses ' actions commerciales et industrielles ' et sur ' une offre adaptée aux enjeux énergétiques et de décarbonation '.





