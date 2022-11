Herige : Finalise l'acquisition de 100% de PORALU Groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Herige annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de PORALU Groupe spécialisé dans la fabrication sur mesure de menuiseries et fermetures en Aluminium, PVC et Bois.



PORALU Groupe rejoint ainsi ATLANTEM, filiale Menuiserie du Groupe Herige, pour former 'un acteur industriel français de premier plan de la fabrication de menuiseries et fermetures extérieures pour le bâtiment', dixit Herige



S'appuyant sur près de 250 collaborateurs, le groupe PORALU dispose d'un large portefeuille clients et devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 ME en 2022, annonce Herige.



