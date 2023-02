Herige : Chiffre d'affaires en hausse de 8,3% en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Herige publie un chiffre d'affaires de 792,9 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8,3% en comparable par rapport à l'exercice précédent.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 9,1% en comparable, en 206,3 ME.



Au regard du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 associé à la discipline du Groupe en matière de protection de ses marges, Herige anticipe 'une solide performance opérationnelle' pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.



Le Groupe aborde 2023 avec prudence dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, marqué par, la hausse des taux d'intérêt et la persistance d'une inflation importante, de même qu'un ralentissement du marché de la construction neuve.



Le Groupe reste focalisé sur ses axes de développements créateurs de valeurs: intégration et montée en puissance des dernières acquisitions, consolidation de ses performances, déploiement de ses offres contribuant à l'efficacité énergétique et accélération des actions RSE.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.