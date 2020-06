Herige : A obtenu un PGE de 50 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce soir avoir obtenu de ses partenaires bancaires un Prêt Garanti par l'État d'un montant de 50 millions d'euros.



Ce prêt est souscrit pour une durée initiale d'un an.



'Ces financements viennent compléter une série de mesures prises ces dernières semaines telles que le report des investissements non-stratégiques, le décalage - conformément à la loi - des échéances de remboursement d'emprunt et la non-distribution de dividende sur les résultats 2019. Associées à une gestion rigoureuse du plan de réduction de coûts, elles renforcent la liquidité du Groupe dont l'ensemble des activités a redémarré progressivement et de manière globalement plus rapide que prévu', indique Herige.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur HERIGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok