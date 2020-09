Harvest : Nomination d'une nouvelle CEO

(CercleFinance.com) - Harvest, éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du patrimoine et de la finance, annonce ce lundi la nomination de Virginie Fauvel au poste de CEO.



'Cette nomination s'inscrit dans le processus de succession des fondateurs, entamé il y a dix-huit mois avec la prise de participation majoritaire dans le capital du fonds Five Arrows du groupe Rothschild&Co, les fondateurs ayant conservé une participation minoritaire', commente l'éditeur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur HARVEST en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok