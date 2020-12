Guerbet : Progression de la note attribuée par le CDP

(CercleFinance.com) - Le groupe d'imagerie médicale Guerbet annonce avoir obtenu la note A- pour sa deuxième participation au questionnaire Climat de CDP sur son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, améliorant ainsi son score par rapport à l'an dernier (B).



Organisation à but non lucratif, le CDP distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique, à travers un processus annuel de déclaration et de notation des performances environnementales des entreprises.



