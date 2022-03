Guerbet : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Guerbet et abaisse son objectif de cours de 35,3 à 32,5 euros, avec la mise à jour de ses paramètres de risque (CMPC à 8% contre 7,7% auparavant), après la publication de résultats annuels jugés 'satisfaisants'.



Le bureau d'études reconnait que les chiffres 2021 du groupe d'imagerie médicale se sont montrés conformes, avec notamment une marge d'EBITDA 2021 en ligne avec la guidance, et considère que les réalisations et objectifs RSE sont 'encourageants'.



'La perspective court terme donne l'impression d'une année 2022 caractérisée par de nombreux paramètres d'incertitudes, ainsi que des investissements préparant la période 2023-2025 et implicitement, une année 2022 de transition', estime toutefois l'analyste.



