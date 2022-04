Guerbet : Le chiffre d'affaires déçoit, l'action perd 4%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Guerbet, un spécialiste des produits de contraste pour l'imagerie médicale, a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, des retards de production ayant notamment pénalisé ses ventes aux Etats-Unis.



Le fabricant de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 181,1 millions d'euros pour les trois premiers de l'année, en hausse de 2,7% par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 (176,3 millions).



A titre de comparaison, les analystes attendaient un chiffre de 201 millions d'euros.



Dans son communiqué, Guerbet attribue sa contre-performance à des retards de production sur son site de Caroline du Nord, liés à des tensions locales sur le marché du travail.



Le groupe assure toutefois que ces retards sont aujourd'hui en cours de résorption et qu'un rattrapage de l'activité interviendra lors dans le courant du second semestre.



Guerbet réaffirme ainsi ses ambitions pour l'exercice 2022, anticipant une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant.



Au niveau de la rentabilité, il dit viser une marge opérationnelle (Ebitda) 'a minima identique' à celle de 2021, invoquant le contexte inflationniste du moment.



Suite à cette publication, l'action cédait 4% vendredi à la mi-journée.



