Guerbet : Le CA 2019 en hausse de +3,5%

(CercleFinance.com) - Le groupe Guerbet annonce pour son exercice 2019, un chiffre d'affaires publié de 816,9 millions d'euros, en progression de +3,5% par rapport à 2018, incluant un effet de change favorable de 11,3 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires à taux de change constant s'élève à 805,6 ME, en progression de 2,0%.



Par ailleurs, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'établit à 211,2 ME en croissance de 1,4% à taux de change constant.



'Le Groupe anticipe une marge d'EBITDA de l'ordre de 13,5%. Le Groupe anticipe également un cashflow en augmentation significative, résultant en particulier des initiatives de réduction des stocks, et conduisant à une baisse de la dette nette d'environ 30 ME sur l'exercice 2019', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



