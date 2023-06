Guerbet : Intrasense rejoint le groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Guerbet et Intrasense annoncent le lancement de leur collaboration à la suite du succès de l'OPA volontaire initiée par Guerbet.



A l'issue de l'offre réouverte clôturée le 5 juin 2023, Guerbet est devenu

l'actionnaire majoritaire d'Intrasense avec 56,46% du capital.



Intrasense, une filiale de Guerbet au service de l'imagerie médicale

Intrasense rejoint ainsi le groupe Guerbet en tant que structure autonome, afin d'accélérer sa stratégie d'intégration et de commercialisation de technologies d'intelligence artificielle provenant de tiers.



Ensemble, Guerbet et Intrasense ambitionnent de se positionner

comme 'un acteur majeur de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale en oncologie', indique le communiqué de Guerbet.



