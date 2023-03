Guerbet : Enregistre une perte de 41,1 ME en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Guerbet publie un chiffre d'affaires de 753,3 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 2,9% par rapport à 2021, ou -1,1% à taux de change constant (tcc).



La société indique que l'activité a été pénalisée par la baisse ponctuelle des cadences de production sur le site de Raleigh (Caroline du Nord) en raison

de difficultés de recrutement. Par ailleurs, Guerbet a dû adapter les lignes de production afin d'y prioriser la fabrication d'EluciremTM, qui a reçu de la FDA son autorisation de mise sur le marché le 21 septembre dernier.



Entre 2021 et 2022, l'EBITDA est passé de 105,1 à 103,1 ME, tandis que le résultat net est passé de +32,6 ME à -41,1 ME.



Pour 2023, Guerbet confirme anticiper une croissance supérieure à 5% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et TCC. Le le taux de marge d'EBITDA / CA retraité est attendu autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).



