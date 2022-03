Guerbet : Élargissement de l'offre de microcathéters

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce qu'il va plus que doubler son offre de microcathéters et lancer une nouvelle gamme de fils-guides, proposant ainsi un large portefeuille de solutions pour l'imagerie interventionnelle et l'embolisation.



Après avoir obtenu son offre initiale de 18 références de microcathéters SeQure et DraKon en acquérant Accurate Medical Therapeutics en 2018, le groupe se dote de 20 modèles de plus et lance une nouvelle gamme de fils-guides Axessio en deux diamètres.



'Une première phase d'évaluation a commencé aux États-Unis au quatrième trimestre 2021, ouvrant la voie à un lancement commercial au deuxième trimestre 2022 sur certains marchés', précise le spécialiste de l'imagerie médicale.



