Guerbet : Deux nomination à des postes de direction

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec deux nominations.



Dan Raffi et Raoul Bernhardt rejoignent respectivement le Groupe en tant que Directeur des Opérations Commerciales et Directeur des Opérations Industrielles.



Jusqu'alors, Dan Raffi occupait le poste de Chief Operating Officer chez Sim&Cure, une medtech dédiée au traitement des anévrismes, axée sur l'intelligence artificielle.



De son côté, Raoul Bernhardt a renforcé ces dernières années ses capacités de leadership au sein du groupe Catalent, où il a occupé à partir de 2014 divers postes de direction générale de sites et régions.



Ils intègrent tous deux le comité exécutif de Guerbet.



