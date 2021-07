Guerbet : Croissance organique de 9,6% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Guerbet, fournisseur de produits pour l'imagerie médicale, publie un chiffre d'affaires du premier semestre 2021 de 363,1 millions d'euros, stable en données publiées, mais en progression de 9,6% hors effets de change et à périmètre comparable.



Après un premier trimestre 2021 en repli, le deuxième se caractérise par le retour de la croissance sur l'ensemble de ses produits avec des ventes en progression de 25,1% hors effets de change et à périmètre comparable.



Guerbet confirme son objectif de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires en 2021, accompagnée d'un EBITDA en croissance, avec un taux de marge EBITDA / chiffre d'affaires au moins égal au taux de 2020 (14,1%).



