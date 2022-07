Guerbet : Chiffre d'affaires en repli de 1,3% au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce un chiffre d'affaires de 358,3 ME à taux de change constant (tcc) au titre du 1er semestre, un chiffre en recul de 1,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité recule de -2,6% dans la zone EMEA (166,7 ME à tcc) et de -3,7% dans la zone Amériques (103,6 ME à tcc) , mais augmente de 4,2% en Asie (88 ME à tcc).



L'activité du semestre intègre un effet de base défavorable après le très fort rebond des ventes qu'avait connu le Groupe au cours du 2nd trimestre 2021 (+25,1% à périmètre et taux de change comparable par rapport au 2nd trimestre 2020) .



Dans un contexte économique global tendu caractérisé par de multiples tensions inflationnistes, le Groupe affiche sa confiance pour le 2nd semestre. Le Groupe réaffirme ses ambitions pour l'exercice 2022 avec une croissance de son chiffre d'affaires, entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant.



