Guerbet : Acte la rupture de sa collaboration avec Merative

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce avoir conclu ce jour un accord avec Merative actant la rupture de leur collaboration signée en juillet 2018.



Ce partenariat visait à concevoir, développer et commercialiser des solutions logicielles d'aide au diagnostic et au suivi des cancers du foie et de la prostate.



Selon Guerbet, cet accord lui apporte désormais toute la latitude stratégique nécessaire à la poursuite des travaux en cours et à la planification de la commercialisation des solutions.



Il permet notamment à Guerbet de récupérer l'ensemble des actifs développés par le partenariat tels que les codes sources et les algorithmes

ainsi que leur propriété intellectuelle.



Guerbet précise par ailleurs que la qualité de la présentation des travaux de son équipe de recherche Intelligence Artificielle a récemment convaincu le jury du programme BPI France 2030 et permis l'obtention d'un financement d'1ME pour son projet dans la détection précoce du cancer du pancréas, comme récemment annoncé.



