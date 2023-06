Guerbet : Accord autour de l'IA en imagerie médicale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce la signature, ce jour, d'un accord de licence non exclusif avec Intrasense afin d'intégrer et commercialiser les algorithmes d'IA de Guerbet au sein des plateformes logicielles Intrasense.



Cet accord fait suite à l'accord de collaboration mis en place en octobre 2022 qui a permis de valider la faisabilité technique de ces intégrations technologiques.



Les deux sociétés comptent ainsi capitaliser sur leurs expertises complémentaires en logiciels d'imagerie médicale et en intelligence artificielle.



Concrètement, cet accord autorise Intrasense à intégrer les algorithmes d'IA de Guerbet dans ses propres logiciels et à les commercialiser.



