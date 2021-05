Gtt : Va concevoir quatre réservoirs de stockage en Chine

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce soir avoir reçu une commande de la part de son partenaire China Huanqiu Contracting & Engineering (HQC) pour la conception de quatre grands réservoirs de stockage de GNL à intégrité totale à membrane.



Cette commande s'inscrit dans le cadre du nouvel accord de coopération relatif au terminal GNL de Tianjin Nangang, conclu en mars dernier entre BGG et GTT et complète la commande de deux réservoirs similaires signée en juin 20203 avec HQC.



Chacun de ces réservoirs offrira une capacité totale de 220 000 m3 et intégrera la technologie GST développée par GTT.



La livraison de ces réservoirs interviendra au cours du troisième trimestre 2023, dans la zone industrielle sud du port de Tianjun, en Chine, précise GTT.





