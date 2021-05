Gtt : Va concevoir les réservoirs cryogéniques de 12 navires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir été choisi pour concevoir les réservoirs cryogéniques de douze nouveaux porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) pour le compte du groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, pionnier dans la transition énergétique avec une flotte de 44 porte-conteneurs propulsés au GNL d'ici 2024.



Les réservoirs de GNL intégreront la technologie de confinement à membraneMark III, développée par GTT, et permettront de charger 14 000 m3de GNL. La livraison de ces douze navires s'échelonnera entre le dernier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024.



La construction de ces porte-conteneurs a été confiée aux chantiers navals chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. et Jiangnan Shipyard (Group) Co., qui construiront six navires chacun, capables de transporter respectivement 13000 et 15000 conteneurs.





