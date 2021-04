Gtt : Une solution digitale pour optimiser la maintenance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir obtenu l'approbation de principe de Bureau Veritas pour l'utilisation d'une solution digitale destinée à évaluer le 'sloshing' (mouvement liquide dans la cuve, ballottement) et optimiser la fréquence des opérations de maintenance des réservoirs de GNL à membrane.



Cette solution digitale s'appuie sur la technologie 'Sloshing Virtual Sensor' de GTT, utilisant le jumeau numérique du réservoir et les données opérationnelles en temps réel des unités flottantes pour surveiller l'évolution des paramètres critiques relatifs à l'intégrité du réservoir.



'L'intelligence artificielle combinée à l'expertise des équipes GTT, a permis de développer une solution digitale unique permettant d'optimiser la fréquence des opérations de maintenance des réservoirs, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité', explique Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.



Selon la société, cette solution se traduira par une flexibilité opérationnelle accrue et des économies substantielles pour les armateurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.