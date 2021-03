Gtt : Un nouveau design de grand vraquier approuvé par DNV

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu l'approbation de principe de la part de la société de classification DNV pour une nouvelle solution technique destinée aux vraquiers (de type Newcastlemax) propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) avec un réservoir à membrane GTT.



GTT a réalisé le design de la cuve jusqu'à la paroi d'acier porteuse et son intégration dans le navire a été étudiée par SDARI, cabinet d'architecture navale.



Cette approbation confirme que la solution d'un réservoir à membrane est conforme aux règles de sécurité et est techniquement réalisable à bord des vraquiers propulsés au GNL, souligne GTT.



Cette amélioration de design offre une autonomie accrue et n'a d'incidence ni sur l'espace de chargement disponible, ni sur le château du navire, ajoute la société.



