Gtt : Un concept de navire dévoilé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GTT a dévoilé hier soir un nouveau concept de navire de soutage et de ravitaillement en GNL dit 'sans eau de ballast', présenté comme plus respectueux de l'environnement.



Le groupe dit avoir obtenu, avec son partenaire, le chantier naval Hudong Zhonghua, une double approbation de principe de la part des organismes de classification China Classification Society (CCS) et Det Norske Veritas (DNV) pour la conception de ce nouveau type de transport.



Ces approbations reconnaissent la conformité du concept avec les règles et codes relatifs aux navires de mer, à leur construction et leur équipement.



Le design 'sans eau de ballast' équipé des systèmes à membrane de GTT, permet de construire des navires plus économiques et plus respectueux de l'environnement en retirant l'installation de traitement des eaux de ballast.



La majorité des navires marchands utilisent de l'eau de ballast lorsque les soutes sont vides ou partiellement chargées afin de maintenir des conditions de navigabilité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.