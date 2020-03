Gtt : Signe un contrat-cadre avec Excelerate Energy LP

(CercleFinance.com) - GTT annonce la signature d'un contrat-cadre de prestations de services d'une durée de cinq ans entre sa filiale GTT North America et l'armateur Excelerate Energy LP.



GTT assistera Excelerate Technical Management - ETM, pour la maintenance et l'exploitation de 9 FSRUs (Unité flottante de stockage et de regazéification) équipés de la technologie NO96, développée par GTT.



Philippe Berterottière, Président-Directeur général, a déclaré : ' Cet accord est essentiel à la mise en place de services sur mesure, garantissant la performance et la sécurité de chaque FSRU en opération. '



