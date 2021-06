Gtt : Reçoit une commande de Samsung Heavy Industries

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une commande de la part du chantier naval coréen Samsung Heavy Industries (SHI) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur dont le nom n'a pas été divulgué.



GTT réalisera le design des cuves des méthaniers qui offriront chacune une capacité de 174 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT.



La livraison des navires s'échelonnera entre le second et le troisième trimestre 2024, précise la société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

