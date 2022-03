Gtt : Plombé par une importante cession d'actions par Engie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GTT recule de plus de 2%, plombé par la cession par Engie de 3,33 millions d'actions GTT au prix de 90 euros par action, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.



Cette cession d'actions représente environ 9% du capital social de la société d'ingénirie. En cas d'échange de l'intégralité des obligations échangeables en actions ordinaires GTT émises par Engie en juin 2021, sa participation au capital sera réduite à environ 11%.



Le produit de l'opération sera utilisé pour les besoins généraux de l'activité d'Engie et pour financer la croissance future. Le groupe énergétique a accepté que les actions résiduelles détenues dans GTT fasse l'objet d'un engagement de conservation de 90 jours.



