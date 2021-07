Gtt : Nouvelle solution pour le processus de soutage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ascenz, la société de Smart Shipping de GTT, basée à Singapour, lance la solution de note électronique de livraison de carburant de soute (eBDN) pour améliorer l'efficacité et la transparence du processus de soutage.



Alors que le processus traditionnel de soutage est long, fastidieux et repose essentiellement sur des formalités administratives manuelles, le processus nouvellement numérisé a démontré qu'une fois déployé à plus grande échelle, les clients pourront obtenir un financement pour leur commerce sous-jacent en moins de deux heures, ce qui leur permettra d'obtenir un fonds de roulement plus rapidement et une meilleure gestion de leurs flux de trésorerie.



' Avec cette technologie innovante, le groupe GTT est fier de contribuer à la digitalisation du processus de soutage, en le rendant plus précis, efficace et transparent', a commenté Philippe Berterottière, président-directeur général de GTT.



