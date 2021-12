Gtt : Nouvelle commande de Samsung Heavy Industries

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action GTT s'inscrit en hausse jeudi matin à la Bourse de Paris, profitant d'une nouvelle commande engrangée auprès de son partenaire sud-coréen Samsung Heavy Industries.



Vers 9h15, le titre s'adjuge plus de 0,8% suite à ce contrat qui confirme la bonne dynamique commerciale dont bénéficie depuis quelques mois le spécialiste du transport et du stockage du gaz naturel liquéfié (GNL).



Au même moment, l'indice SBF 120 n'affiche qu'un gain de 0,2%.



GTT a annoncé hier soir avoir reçu une commande de la part du chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier.



Dans le cadre de cette commande, GTT sera chargé de réaliser le design des cuves du méthanier, qui doit offrir une capacité de 180.000 m3, à partir de son système de confinement à membranes 'Mark III Flex'.



La livraison du navire est prévue au cours du second trimestre 2024.



