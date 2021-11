Gtt : Nouvelle commande d'un chantier naval chinois

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. (HZ), pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte de l'entité leasing du groupe chinois CSSC.



GTT réalisera le design des cuves du méthanier, qui offrira une capacité de 174 000 m3. Les cuves intégreront le système de confinement à membranes NO96 L03+ de GTT.



La livraison du navire interviendra au premier trimestre 2024.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel