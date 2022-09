Gtt : Nouveau logo pour valoriser la transition énergétique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GTT, un spécialiste des systèmes de confinement à membrane pour le transport du gaz naturel liquéfié, a dévoilé lundi une nouvelle identité visuelle 'entre modernité et continuité' à l'occasion du salon Gastech de Milan.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe explique que son nouveau logo, entièrement de couleur bleue, contre bleu et rouge jusqu'ici, s'inspire justement des technologies de confinement à membranes qu'il développe.



Sous la forme d'un bouton d'alimentation ('power button'), la lettre G évoque une empreinte positive sur le monde et la digitalisation de son secteur. Les lettres T prennent, quant à elles, la forme d'une vague.



Le dégradé de couleurs est censé, lui, mettre l'accent sur le lien entre l'univers marin (bleu marine) et le climat (bleu azur) pour signifier le rôle de l'entreprise dans l'accélération de la transition énergétique.



GTT avait adopté, en 2020, une raison d'être consistant en la conception 'de solutions technologiques de pointe pour une meilleure performance énergétique'.



