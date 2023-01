Gtt : Le titre surperforme après deux nouvelles commandes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GTT s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de deux commandes pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier et de deux nouveaux éthaniers de grande capacité.



Vers 11h30, le titre gagne 1,6% alors que le SBF 120 progresse de 0,1% au même moment.



L'action GTT affiche une hausse de 23% sur les 12 mois écoulés, là où le SBF ressort quant à lui en léger repli de 1,8%.



Le groupe parisien a annoncé hier soir avoir été choisi par les chantiers

navals coréens Hyundai Samho Heavy Industries et Hyundai Heavy Industries respectivement pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier, et celle des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité.



Le méthanier offrira une capacité de cargaison totale de 174.000 m3, et intégrera le système de confinement à membranes MarkIII Flex développé par GTT.



Destiné à l'armateur européen TMS Cardiff, sa livraison est prévue au cours du premier trimestre 2026.



Les deux éthaniers intégreront, eux, le système de confinement à membranes MarkIII développé par GTT, pour une capacité de cargaison de 98.000 m3 chacun.



Destinés à l'armateur japonais Iino Lines, leur livraison est prévue au cours du quatrième trimestre 2025.



