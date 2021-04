Gtt : Le chiffre d'affaires recule de 15% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - GTTannonce un chiffre d'affaires de 87,5 ME au titre du premier trimestre 2021, soit un recul de 15% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'élève à 82,8 ME, en baisse de 17 %, tandis que le chiffre d'affaires lié aux services s'établit à 4,7 ME, en hausse de 55 % par rapport au premier trimestre 2020.



En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTTconfirme ses objectifs pour l'exercice 2021, soit un chiffre d'affaires consolidé 2021 dans une fourchette de 285 à 315 millions d'euros et un EBITDA consolidé 2021 dans une fourchette de 150 à 170 millions d'euros.





