Gtt : La hausse se poursuit après une nouvelle commande

(CercleFinance.com) - GTT affiche mercredi l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 après l'annonce d'une nouvelle commande portant sur la conception des réservoirs de six porte-conteneurs.



Le titre gagne actuellement 2,7%, ce qui porte à plus de 47% ses gains depuis le début de l'année. Au même moment, le SBF abandonne 0,1%.



GTT a annoncé hier soir avoir été choisi par le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries pour concevoir les réservoirs cryogéniques de six porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL).



Ces six nouveaux navires, capables de transporter 7900 conteneurs chacun, seront dotés d'un réservoir de GNL, utilisé comme carburant, d'une capacité de 6000 m3.



Ces réservoirs intégreront tous le système de confinement à membranes 'Mark III Flex' développé par GTT.



En dépit de la forte appréciation du titre cette année, les analystes de Berenberg estimaient récemment que l'action continuait de représenter une bonne affaire au vu des perspectives de développement du groupe.



L'intermédiaire financier allemand explique en effet s'attendre à une hausse de la demande de GNL alors que les pays européens tentent de s'affranchir de leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.



