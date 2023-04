Gtt : Hausse de 17% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - La société d'ingénierie GTT (Gaztransport & Technigaz) affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 17,2% à 79,9 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires lié aux constructions neuves en augmentation de 19% à 73,5 millions.



Le spécialiste du confinement à membrane a engrangé, ce trimestre, des commandes pour 25 méthaniers et une unité de liquéfaction de GNL (FLNG), dont les livraisons sont prévues entre le premier trimestre 2026 et le quatrième trimestre 2027.



En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour 2023, dont un chiffre d'affaires dans une fourchette de 385 à 430 millions d'euros et un EBITDA dans une fourchette de 190 à 235 millions.



