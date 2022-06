Gtt : En tête du palmarès des ETI déposantes de brevets

(CercleFinance.com) - GTT indique occuper, pour la troisième année consécutive, la première place du palmarès de l'INPI des ETI déposantes de brevets, avec 55 brevets publiés en 2021. Au palmarès des 50 premiers déposants de brevets toute catégorie confondue, il figure à la 30ème place.



'Ce classement met en lumière la forte dynamique d'innovation de GTT, dont le budget R&D représentait 10% du chiffre d'affaires et 26% des effectifs du groupe en 2021', commente la société d'ingénierie spécialisée dans le confinement à membrane pour le GNL.



'Aujourd'hui, le groupe GTT travaille sur des solutions techniques et digitales destinées à la propulsion des navires au gaz naturel liquéfié, permettant de réduire les émissions de CO2 des navires de l'ordre de 20%', poursuit-elle.



