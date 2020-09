Gtt : En hausse, boosté par un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe GTT avance ce mardi de +1%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours revu à la hausse.



La cible du broker, qui retient 'une confiance inébranlée' après de nouvelles commandes, passe ainsi de 85 à 92 euros. Le titre reste ainsi dans la 'Top Pick List Midcaps' d'Oddo BHF.



'Notre estimation d'EBITDA pour 2020 ressort à 241 ME (milieu de fourchette, +38% YoY) soit une marge de 60%. Après le point haut en 2020 (reflet des importantes commandes ces dernières années), 2021 (attendu > à 2019) et 2022 peuvent encore bénéficier des commandes des prochains mois. Nous tablons sur le maintien d'une marge élevée (60% pour la marge d'EBITDA et proche de ce niveau pour la MopC)', commente le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GTT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok